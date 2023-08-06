Об этом 24 Каналу заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что россияне нервничают. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, за последнюю неделю увидели 80 – 90 грузовиков оккупантов, которые ехали в направление Бердянска.

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"Постоянно передислоцируют военную технику. У них раньше ее как завозили, где-то прятали. Уже такого не бывает", – сказал Забавин.

Теперь россияне постоянно вынуждены её перемещать. Ведь, если техника определенное время постоит, то туда прилетает "хлопок".

"Когда едет там целое движение карет скорой помощи с мигалками – это значит, что едут забирать двухсотых, трехсотых оккупантов. Ведь, к сожалению, на вызовы гражданского населения скорая помощь практически не приезжает", – сказал депутат Мариупольского городского совета.

Россияне перекидывают технику через Мариуполь: смотрите видео

Оккупанты пытаются перебрасывать свои силы через Таганрог и Новоазовск в Мариуполь. Сначала их перемещают в Мариупольский район, а уже оттуда распределяют в направлении Волновахи, Угледара и Бердянска.

Если мы увидим там большие проблемы с их логистикой, это будет свидетельствовать о том, что в Крыму начнутся большие проблемы в оккупантов, если усилится "хлопок" на Мариупольском и Мелитопольском направлении.

– отметил Дмитрий Забавин.

Чем меньше сил россиян будет доходить с Таганрога – тем больше у них будет проблем во временно оккупированном Крыму.

Что происходит во временно оккупированном Мариуполе