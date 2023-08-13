Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Россия пытается скрыть реальное количество жертв гражданского населения во время своего кровавого штурма города.
Смотрите также Перестрелка под Мариуполем: кадыровцы убили 7 гражданских, среди которых две девушки-подростки
Что известно о погибших во время боев за Мариуполь
Точного количества погибших в Мариуполе пока не знает никто. В прошлом году городской голова Мариуполя называл цифру в 22 тысячи погибших. Но подсчет, положенный в основу этой статистики, производился только до середины марта.
По разным оценкам, число погибших мариупольцев составляет 100 тысяч. Эта цифра действительно ужасает, но ее можно обосновать.
"Для того чтобы понять, что произошло в Мариуполе, стоит упомянуть российские теракты в Умани или Днепре, в которых погибли 23 и 46 жителей соответственно. Таких домов, в которые попали российские снаряды и ракеты, в Мариуполе более тысячи. Но важно, что в то время в городе не было никакой возможности спасти людей, находившихся под завалами", – объяснил Забавин.
Именно поэтому оккупанты уничтожают следы этих преступлений, вывозя вместе с развалинами разбитых домов останки людей.
Дмитрий Забавин о преступлениях россиян в оккупированном Мариуполе: смотрите видео
Что происходит в Мариуполе сейчас
- Примером сокрытия жертв российской агрессии может служить циничное открытие супермаркета на месте братской могилы гражданских. Можно также предположить, что таким образом оккупанты также пытаются показать свою власть над местными и заставить их забыть о своих преступлениях.
- В то же время в городе продолжаются жестокие репрессии: оккупанты массово арестовывают людей, заподозренных в нелояльности к себе. При этом далеко не все из 10 тысяч арестованных совершали какие-либо действия против оккупационных властей. Причина таких репрессий в том, что россиянам следует отчитываться об успешной работе.
- Россия превращает Мариуполь в логистический хаб и будущую крепость на побережье Азовского моря в случае, если Вооруженные Силы сумеют разорвать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Однако Украина все равно способна вычислять места скопления враждебных сил наносить туда удары дальнобойным оружием.