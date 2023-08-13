Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Россия пытается скрыть реальное количество жертв гражданского населения во время своего кровавого штурма города.

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Что известно о погибших во время боев за Мариуполь

Точного количества погибших в Мариуполе пока не знает никто. В прошлом году городской голова Мариуполя называл цифру в 22 тысячи погибших. Но подсчет, положенный в основу этой статистики, производился только до середины марта.

По разным оценкам, число погибших мариупольцев составляет 100 тысяч. Эта цифра действительно ужасает, но ее можно обосновать.

"Для того чтобы понять, что произошло в Мариуполе, стоит упомянуть российские теракты в Умани или Днепре, в которых погибли 23 и 46 жителей соответственно. Таких домов, в которые попали российские снаряды и ракеты, в Мариуполе более тысячи. Но важно, что в то время в городе не было никакой возможности спасти людей, находившихся под завалами", – объяснил Забавин.

Именно поэтому оккупанты уничтожают следы этих преступлений, вывозя вместе с развалинами разбитых домов останки людей.

Дмитрий Забавин о преступлениях россиян в оккупированном Мариуполе: смотрите видео

Что происходит в Мариуполе сейчас