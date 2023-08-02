Інцидент стався під час святкування дня ВМФ російськими військовими. Наразі окупанти у важкому стані, що завадить їм готувати місто до оборони.

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Деталі отруєння окупантів в Маріуполі

На одному з військових об'єктів група спротиву у Маріуполі отруїла офіцерський склад російської армії. До лікарні у важкому стані потрапило 17 російських військових, з яких вже двоє померло. Стан та подальша доля решти 15 росіян наразі невідома.

Наші з посмішкою кажуть: "на щурів завжди дохіба отрути",

– заявив Андрющенко.

Росіяни підозрюють, що для отруєння використали ціанід та пестициди. Їх підсипали у їжу.

Російським окупантам неспокійно