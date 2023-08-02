Інцидент стався під час святкування дня ВМФ російськими військовими. Наразі окупанти у важкому стані, що завадить їм готувати місто до оборони.
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Деталі отруєння окупантів в Маріуполі
На одному з військових об'єктів група спротиву у Маріуполі отруїла офіцерський склад російської армії. До лікарні у важкому стані потрапило 17 російських військових, з яких вже двоє померло. Стан та подальша доля решти 15 росіян наразі невідома.
Наші з посмішкою кажуть: "на щурів завжди дохіба отрути",
– заявив Андрющенко.
Росіяни підозрюють, що для отруєння використали ціанід та пестициди. Їх підсипали у їжу.
Російським окупантам неспокійно
- У другій половині липня окупанти почали перекидання особового складу та техніки через Маріуполь. Ворог спрямовував її на Бердянський напрямок.
- Росіяни розуміють, що їм доведеться оборонятися у Маріуполі, тому почали підготовку. Наприклад, вони вже замінували мости та підготували деякі укріплення.
- Маріуполь також щільно оточили "зубами" та бліндажами. Росіяни готуються до наступу ЗСУ з Донецького та Запорізького напрямків.