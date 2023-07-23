У неділю, 23 липня, ворог вдався до найактивнішого перекидання особового складу та озброєння. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Чому ворог перекидає техніку

23 липня у місті помітили 2 колони по 30 машин загарбників. Загалом це 60 одиниць, серед яких вантажівки та паливозаправники. До того ж ворог перекидає й особовий склад. Російські солдати тягнуть за собою гармати типу "Рапіра". Це є досить великим перекиданням техніки. Такого не було вже давно у місті.

Варто зазначити, що наплив через сухопутний коридор до Криму спав. Ймовірно, через це ці колони поїхали вдень, оскільки до цього ворог намагався пересуватися лише вночі. Так, трасою до Криму рух фактично заборонено, цим шляхом їздять лише військові окупанти.

"Можливо це накопичення (техніки – 24 Канал) і росіяни завозять резерви на табори. Можливо це йде поповнення на якусь ділянку фронту", – припустив радник міського голови Маріуполя.

Ротація живої сили

Росіяни також перекидають особовий склад з-під Маріуполя. Цього тижня вони вивели велику кількість загарбників, яких готували до цього. Ймовірно, колона, що рухалася 23 липня є заміщенням для тих вояк Росії, що вижили. А новенькі окупанти прямують, щоб поповнити статистику втрат країни-агресорки.

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