У неділю, 23 липня, ворог вдався до найактивнішого перекидання особового складу та озброєння. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Чому ворог перекидає техніку
23 липня у місті помітили 2 колони по 30 машин загарбників. Загалом це 60 одиниць, серед яких вантажівки та паливозаправники. До того ж ворог перекидає й особовий склад. Російські солдати тягнуть за собою гармати типу "Рапіра". Це є досить великим перекиданням техніки. Такого не було вже давно у місті.
"Можливо це накопичення (техніки – 24 Канал) і росіяни завозять резерви на табори. Можливо це йде поповнення на якусь ділянку фронту", – припустив радник міського голови Маріуполя.
Ротація живої сили
Росіяни також перекидають особовий склад з-під Маріуполя. Цього тижня вони вивели велику кількість загарбників, яких готували до цього. Ймовірно, колона, що рухалася 23 липня є заміщенням для тих вояк Росії, що вижили. А новенькі окупанти прямують, щоб поповнити статистику втрат країни-агресорки.
Останні новини з Маріуполя
- Уночі 20 липня у тимчасово окупованому Маріуполі сталася потужна пожежа. Вогонь охопив палац культури "Український дім". Частина будівлі повністю обгоріла, ще на двох стінах – пошкодження оздоблення фасаду.
- На окупованих частинах нашої держави часто звучать вибухи у районах зосередження сил ворога. Українське місто-герой Маріуполь не є виключенням. Унаслідок постійної "бавовни" загарбники вирішили змінити тактику.
- Окупанти вдаються до нелюдських дій у нескореному місті. Вони переробляють залишки будинків разом з тілами українців. А потім не нехтують з тієї "бетонної крихти" будувати собі житло.