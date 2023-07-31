Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в очікуванні Сил оборони України росіяни почали метушню в місті.
До вашої уваги Давно такого не було: у Маріуполі ворог організував "велике перекидання" техніки та живої сили
"Будівництво безпосередньо біля Маріуполя ми наразі не бачимо. На деяких ділянках окупанти терміново добудовуються", – зазначив Андрющенко.
Так, росіяни чекають ЗСУ виключно із Запорізького та Донецького напрямків.
Що відбувається в Маріуполі: дивіться відео
Сам Маріуполь щільно оточений "зубами" та бліндажами. Там постійно тренується гарнізон окупантів.
Яка ситуація в місті після удару по Кримському мосту
Унаслідок вибуху 17 липня на Керченському мосту рухнув один з прольотів, тому його закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані українські міста – Маріуполь зокрема.
Разом з напливом відпочивальників з Росії ситуація наближається до колапсу. Ворог не зможе швидко перекидати військових і техніку.
"Маріуполь уже готується зустрічати весь потік, який їхатиме в обидва боки – з Криму і до нього", – сказав раніше Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Як відомо, росіяни використовують Маріуполь як транзитний хаб для посилення своїх підрозділів на різних напрямках. Натепер у місті сконцентровано близько 10 тисяч окупантів.
- Ворог допускає можливість, що колись йому доведеться оборонятися в самому Маріуполі. Тому росіяни готують оборонні споруди в місті, а також уже замінували мости.
- Через постійну "бавовну" в Маріуполі окупанти змінили тактику руху. Тепер вони переміщують техніку меншими групами, щоб стишити звук від вантажівок. В окупантів вже їздить тільки 3 – 4 машини з технікою. Ба більше, раніше вони намагались зупинятись разом, а тепер їдуть переважно вночі, вдень же – паркують свої вантажівки серед забудови.