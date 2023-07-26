Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти створюють різні укріплення по всьому місту. Вони розуміють, що колись їм доведеться оборонятися в місті, тому намагаються облаштувати певні оборонні позиції
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Взялися навіть за мости
Як наголосив Андрющенко, російські окупанти вже навіть замінували мости, які ще вціліли в місті. Саме там облаштували певні ділянки, через які заборонили проходити цивільним. Там розміщені російські окупанти.
Поблизу мостів розмістили укріплення окупаційних військ. Вони також глянули і потенційно перевірили, де потенційно можна форсувати річку. Там зробили окремі укріплення. Готуються до оборони в Маріуполі,
– зауважив Андрющенко.
До теми – дивіться розмову з Петром Андрющенком на ютубі 24 Каналу
Аналогічна ситуація відбувається й в інших населених пунктах Донецької області. Зокрема, російські окупанти досить активно працюють поблизу різних мостів в регіоні.
Ситуація в Маріуполі: коротко
- Нещодавно окупанти активізували перекидання військової техніки та особового складу через Маріуполь. 23 липня в місті зауважили дві колони по 30 автомобілів.
- Вночі 20 липня в Маріуполі сталася потужна пожежа. Відомо, що горів палац культури "Український дім". Частина будівлі повністю обгоріла. Окупанти у телеграм-каналах поширювали сумнівну версію, що причиною пожежі міг бути снаряд, який місцеві підлітки буцімто притягнули в цю будівлю.
- У Маріуполі регулярно відбуваються різні вибухи. Через це окупанти навіть були змушені змінити власну тактику.