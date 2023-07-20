Внаслідок чергового ураження мосту через Керченську протоку стало очевидно, що Росія геть не здатна захистити головний об'єкт стратегічного значення для оборони Криму (загалом й не дивно, адже Путін і Москву не може убезпечити). Крім того, щонайменше на кілька місяців зламалася логістика окупаційних військ, а також змінилися маршрути пересування багатьох туристів з країни-бензоколонки до півострова і назад. Чому це коштуватиме життя та здоров'я багатьом рашистам, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також На відновлення підуть роки: якими є масштаби влучання по Кримському мосту

Запорізький напрямок "підвисає" без БК та їжі

Значення Кримського мосту для війни Росії проти України важко недооцінити. Саме за допомогою цього об'єкту рашисти заганяли на півострів безліч зброї, техніки та людського ресурсу. Завдяки наявності такої незаконної конструкції загарбники змогли організувати підтримку своїх угруповань на Херсонщині та західній частині Запорізької області.

Крім того, саме у Крим окупанти звозили більшість награбованого на новоокупованих територіях, звідки потім відправляли зерно у Туреччину, автівки – у Росію. Зрозуміло, що на масштаби пограбувань підконтрольних загарбникам територій тимчасова непридатність мосту ніяк не вплине, однак виключно логістичні проблеми в окупантів виникли одразу. Річ у тім, що після закриття руху роззпіареним путінським об'єктом так званим сухопутним коридором ринув величезний потік туристів із різних забутих богом глибинок. Так сталося, що через регулярну бавовну, страх наступу ЗСУ, вкрай дорогі ціни та загальне зубожіння населення – сезон у Криму мав бути вщент провальним. Однак через нульове бронювання власникам готелів та взагалі всім, хто виживав за рахунок туристів, довелося сильно знизити ціни. Як не дивно, бажання побачити Крим та померти , заснути на сонці від літра випитої горілки о 8 ранку вкупі з нульовим усвідомленням реальної ситуації на фронті призвели до того, що на півострів насправді почали з'їжджатися рашисти. Користувалися вони, звісно, мостом.

Втім, відтепер оці нелякані та не наділені розумом росіяни вщент забили дороги від Ростовської області до самого півострова, чим створили багато проблем військовим-окупантам.

Та й самі загарбники у великій мірі значно посприяли тому, аби на головних для них трасах утворювалися величезні затори. Причина тому абсолютно банальна: чим повільніше рухатиметься потік, тим більше буде охочих купити собі місце в черзі та тим дорожче воно коштуватиме. Крім того, якщо подорож з Криму чи до нього триватиме добу та більше, багато хто з мандрівників зупинятиметься у придорожніх готелях, кафе та ресторанах, користуватиметься послугами заправок та ходитиме у платні туалети.

Зрозуміло, солдати зі звичайних підрозділів не мають прямого доходу від забитих туристами закладів, але кожен, хто зупинився, є потенційною жертвою російських військових. Адже таких осіб можна пограбувати, обікрасти чи навіть викрасти з метою отримання викупу.

То ж і виникла ось така ситуація, коли одні угруповання окупантів дуже зацікавлені у створенні заторів, а інші – навпаки мріють про розчищення всіх доріг. Оскільки через дуже жвавий рух трасами у загарбників насправді почало "підвисати" забезпечення на деяких ділянках у Запорізькій області. Бо навіть попри перевагу в русі військових вантажівок та техніки проїжджати до потрібного місця їм подекуди навіть дуже складно. Вкупі з логістикою, що і без того погано працює, подібні нюанси сильно впливають на забезпеченість російських військ на передовій.

Дешева-дорога відпустка

Що ж стосується любителів поїхати на відпочинок в окупований Крим, який фактично є місцем бойових дій, то для них бажання провести відпустку з економією обходиться вкрай дорого. Окрім такої банальності, як ризик для власного життя, туристи всю дорогу страждають від спраги, поганого сервісу, хамської поведінки військовослужбовців-окупантів та безпосередньо банд тих самих загарбників-злочинців.

Для того, щоб шлях додому чи до Криму був для цивільних рашистів більш безпечним та комфортним, то для них розробили навіть спеціальні рекомендації, у яких радять беззаперечно підкорюватися озброєним головорізам на блокпостах, намагатися зупинятися виключно у містах та на АЗС, а також пам'ятати про те, що жоден страхувальний поліс на них не розповсюджується. Тобто у разі будь-якої аварії чи ще якихось інцидентів, ніхто нікому ніяких компенсацій не платитиме.







Рекомендації для рашистів щодо подорожей в об'їзд Кримського мосту / Скриншот з російських соцмереж

Зрозуміло, що і ДТП, і всілякі інші негаразди з росіянами трапляються буквально на кожному кроці. То ж бюджети поїздок на окуповану територію чужої держави у реальності виявляються у рази більшими, ніж вони планували. Оскільки, користуючись ситуацією, в усіх містах, через які проходить так званий сухопутний коридор, власники значно підняли ціни. Ба більше, навіть знайти безплатні туалети на заправках чи у кафе виявляється неможливим. То ж за зупинку в умовному Мелітополі на поїсти та перепочити середньостатистична російська родина має віддати щонайменше 5 – 10 тисяч рублів без урахування оренди житла у готелі (тільки похід у туалет на трьох обійдеться у 1,5 тисячі "дерев'яних"). Якщо додати ще й витрати на зворотну дорогу, – якщо туристам вдасться вижити у Криму – цінник лише на дорогу цілком може сягнути вартості кількох днів відпочинку. Словом, задоволення не дуже.

"ДНР" перетворилася на чорну діру для росіян

Усі безпекові ризики, із якими зіштовхуються цивільні загарбники дорогою між Кримом та Бердянськом, навіть близько не можуть порівнюватися із тим, що на багатьох росіян очікує у так званій "ДНР". Особливо під час руху вночі. Адже після того, як ватажку терористів наказали скасувати комендантську годину, траси у "республіці" перетворилися ледве не у найнебезпечніше місце світу.

У темну пору доби дороги на тимчасово непідконтрольній Києву території Донеччині перетворюються на божевільну суміш "русского мира" та Дикого Заходу.

Як у класичних вестернах бандити скоювали нальоти на каравани чи поїзди, так і зараз майже по всій трасі "чергують" в очікуванні жертв як російські військовослужбовці, так і місцеві бойовики з росіянами, які приїхали у квазіутворення на заробітки.

Користуючись тим, що "ДНР" – територія хаосу, усі ці охочі до крові та наживи зловмисники ринулися робити те, що у них виходить найкраще. Вони абсолютно безкарно для себе почали ґвалтувати, вбивати, грабувати та викрадати людей. За даними джерел 24 Каналу, з 17 по 19 липня на маленькій ділянці траси між Мангушем та Новоазовськом зникли безвісти 7 осіб: четверо дорослих, двоє дівчат підліткового віку та маленький хлопчик. За деякими даними, спалену автівку однієї з родин знайшли неподалік від окупованого Нікольського, де базуються російські загарбники. Всередині машини нікого не було.

На понівечене тіло однієї з сестер-школярок випадково наштовхнулися цивільні у селі Широкине. Перед смертю дівчинку зґвалтували, з неї зірвали сережки, а на шиї місцеві знайшли сліди від ланцюжка, який також зривали силою. Померла маленька рашистка, яку батьки відвезли у "незабутню подорож" до Криму, від ножових поранень. Де наразі перебувають її мати, тато та сестра, невідомо. Ймовірно, чоловіка вбили, а його дружина і друга донька розділили долю загиблої.

Втім, достеменно дізнатися про те, що саме сталося на трасі окупованої Донецької області, навряд чи вдасться, оскільки "правоохоронці" вирішили не заморочуватися із розслідуванням справи. Тим паче ніхто з родичів чи друзів зниклих родин до органів "влади" "ДНР" не звертався. Відповідно, як кажуть у маріупольській "поліції", злочин могли скоїти поза їх зоною відповідальності, наприклад, у Запорізькій області. Від свого російського керівництва інформацію про інциденти терористи приховують. Та й взагалі бояться розголосу інцидентів після того, що сталося з 12-річною Іриною Губаревою, яку викрали та вбили окупанти. Тоді цей злочин ледве не привів до певних суспільних бунтів, оскільки мешканці Маріуполя та сусідніх із ним населених пунктів вимагали покарання для злочинців на фоні того, що зникнення дорослих та дітей стали для цієї місцевості абсолютною нормою.

То ж скільки туристів загинуть від рук бандформувань до моменту, коли Росія повноцінно відновить рух Кримським мостом, навіть складно уявити. Особливо з урахуванням того, що загарбники взагалі збираються закінчити відновлювальні роботи вже після туристичного сезону. Щоправда, зовсім не зрозуміло, чи існуватиме до того моменту що сам Кримський міст, що сухопутний коридор до окупованого півострова.