Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в ожидании Сил обороны Украины россияне начали суету в городе.
Вашему вниманию Давно такого не было: в Мариуполе враг организовал "большое перебрасывание" техники и живой силы
"Строительство непосредственно возле Мариуполя мы пока не видим. На некоторых участках оккупанты срочно достраиваются", – отметил Андрющенко.
Так, россияне ждут ВСУ исключительно с Запорожского и Донецкого направлений.
Что происходит в Мариуполе: смотрите видео
Сам Мариуполь плотно окружен "зубами" и блиндажами. Там постоянно тренируется гарнизон оккупантов.
Какая ситуация в городе после удара по Крымскому мосту
В результате взрыва 17 июля на Керченском мосту рухнул один из пролетов, поэтому его закрыли. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные украинские города – Мариуполь в частности.
Наряду с наплывом отдыхающих из России ситуация приближается к коллапсу. Враг не сможет быстро перебрасывать военных и технику.
"Мариуполь уже готовится встречать весь поток, который будет ехать в обе стороны – из Крыма и в него", – сказал ранее Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Как известно, россияне используют Мариуполь как транзитный хаб для усиления своих подразделений по разным направлениям. В настоящее время в городе сконцентрировано около 10 тысяч оккупантов.
- Враг допускает возможность, что когда-нибудь ему придется обороняться в самом Мариуполе. Поэтому россияне готовят оборонные сооружения в городе, а также уже заминировали мосты.
- Из-за постоянного "хлопка" в Мариуполе оккупанты изменили тактику движения. Теперь они перемещают технику меньшими группами, чтобы умерить звук от грузовиков. В оккупантов уже ездит только 3 – 4 машины с техникой. Более того, раньше они пытались останавливаться вместе, а теперь едут преимущественно ночью, днем же – паркуют свои грузовики среди застройки.