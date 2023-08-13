Казарми окупантів вже нема. Окрім того, мінус три машини, а щонайменше десяток загарбників відправили у шпиталь.
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У Маріуполі знищили ворожу базу
Зауважимо, що телеграм-каналі "Маріуполь. Спротив" о 12:19 оприлюднив кадри з місця подій.
Мінус база. Коли "бавовна" приходить не з повітря,
– підписали фото.
У Маріуполі знищили базу окупантів / Фото "Маріуполь. Спротив"
Уже незабаром радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі ліквідували базу окупантів шляхом підпалу. Зауважив, це файне завершення тижня.
БУ-ГА-ГА. Якби так швидко тушили будинки як бази. Десяток в шпиталь мінімум. Три машини назавжди. Казарми вже нема. Файно,
– підкреслили партизани.
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Партизани знищили ворожу базу / Фото "Маріуполь. Спротив"
Зауважимо, близько 15 години радник міського голови оприлюднив нові фото. Зазначив, що "взагалі нічого не відбувалось", просто "трохи тривожності".
У Маріуполі "тривожно" / Фото з телеграму Андрющенка
В окупантів "палає" / Фото з телеграму Андрющенка
Партизани отруїли російських офіцерів
- Вранці 2 серпня Петро Андрющенко повідомив, що маріупольські партизани на одному з військових об'єктів отруїли російських офіцерів. До саботажу причетна Група "Ї" Маріупольського Спротиву.
- До речі, інцидент стався під час святкування так званого дня ВМФ. До лікарні у важкому стані потрапило 17 російських військових, з яких вже двоє померло.
- До речі, партизани повідомили, що використали для отруєння щурячу отруту та пестициди. Їх підсипали у їжу загарбникам.