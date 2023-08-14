Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя. Заметил, что ни один местный житель не пострадал, передает 24 Канал.

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Прилетело в лагерь оккупантов

Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна". Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже. Просто прекрасно,

– подчеркнул Андрющенко.

Также добавил, что сначала захватчики хотели замолчать факт, далее врать, что якобы "все местные погибли". Впрочем, сейчас россияне постятобрезанные фото.

"#НашиГлазаВезде. Чтобы вам было легче, вот карта, где уже были оккупанты, перешедшие в состояние "хороший русский", – отметил советник городского головы.

Где именно расцвел "хлопок" / Фото с телеграма Андрющенко

Кстати, уже в 11:42 он сообщил о взрыве со стороны Юрьевки/Ялты. Информацию уже уточняют.

Телеграм-канал "Бердянск сегодня" отметил, что прилет по месту дислокации врага в Мариупольском районе был после работы вражеской "ПВО" вокруг Бердянска.

Хотя оккупанты и заявили, что "отбили ракетную атаку", но столб дыма в районе базы отдыха "Волна" во временно оккупированной Юрьевке, говорит об обратном,

– отметили в сети.

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"Хлопок" возле Юрьевки / Фото с телеграма Андрющенко, сети

Партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе