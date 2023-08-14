Интересный инцидент произошел 12 августа. Подполье сообщило, что тогда в Михайловку приехали пропагандисты снимать сюжет о "большом вкладе" кадыровского чиновника в развитие оккупированных территорий.

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Кадыровцы и российская армия совершили перестрелку между собой

Около 20:00 в тот же день (12 августа – 24 Канал), в районе Центрального парка поселка, между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из окупантов открыл огонь в воздух,

– заявили в Центре нацсопротивления.

Далее спор между кадыровцами и дагестанцами развивался с применением различных видов оружия. Так:

во время стычки одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные ранения несовместимые с жизнью;

после этого началась перестрелка с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных гранат и стрелкового оружия.

В ходе боя успех имели дагестанцы. Во время стычки было убито 20 и ранено 40 оккупантов с обеих сторон,

– сообщил Сопротивление.

В виде наказания командира кадыровского подразделения отправили на передовую.

Кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем

Российские захватчики и кадыровцы "славятся" своими агрессивными действиями как относительно друг друга, так и относительно местных жителей на временно оккупированных украинских землях.

Так, на днях у кадыровцев возник конфликт с местной военной комендатурой в селе Урзуфи, недалеко от Мариуполя. Туда кадыровцев отправили на отдых.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в результате перестрелки погибли не только враги, но и местные мирные жители. В частности, кадыровцы унесли жизни 7 мирных:

двух девушек-подростков;

четырех парней;

женщины.

В результате перестрелки "самоликвидировались" также 4 российских военных. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.