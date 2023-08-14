Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, какая польза ВСУ от конфликтов между оккупантами.
К теме Силы обороны продолжают освобождение Урожайного, – Маляр о ситуации на фронте
"Нас это должно радовать, потому что противник не имеет монолитного единства и пытается вести самостоятельные боевые действия. Это свидетельствует о низком уровне координации и взаимодействия", – отметил Грабский.
В то же время рано говорить о том, что словесные перепалки между россиянами могут перерасти в открытое противостояние. Они лишь пытаются "выбелиться" во избежание ответственности за поражения на фронте.
Что происходит возле Урожайного
По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные имели успех в направлении Урожайного и теперь закрепляются на достигнутых рубежах.
Освободить поселок не так просто из-за природного препятствия – реки Мокрые Ялы. Однако это должно стать логичным следующим шагом, ведь позволит ВСУ контролировать сразу две дороги на Заветное Желание и Старомлиновку.
Россияне систематически стреляются: последние новости
- Группа российских военных переоделась в украинский пиксель и хотела зайти в тыл в ВСУ возле Работиного. Однако оккупанты сами не распознали, кто это на самом деле, и накрыли своих "дружественным огнем". Командира, который это придумал, в конце концов также убили под Мелитополем.
- В оккупированной Михайловке на Запорожье вспыхнул конфликт между кадыровцами и дагестанцами из вооруженных сил России. Словесная перепалка переросла в стрельбу, в результате чего были убиты 20 и ранены 40 оккупантов с обеих сторон.
- В оккупированном Мариуполе также систематически происходят драки между оккупантами. Главная причина конфликтов – этнические недоразумения. Также весят чрезмерное употребление алкоголя и безнаказанность.