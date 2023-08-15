Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, зауваживши, що на Куп'янсько-Сватівському напрямку були значні успіхи зі знищення особового складу та військової техніки ворога.

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Українські військові за останні 8 днів знищили 6 танків противника. Три з них вибили бійці 92 ОМБр.

Вдалося пошкодити російський ЗРК за 16 мільйонів доларів

Як наголосив військовий, російські окупанти сконцентрували значну кількість особового складу та військової техніки на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Вони обстрілюють не лише передові позиції, але й прифронтові населені пункти.

Попри це, українські військові ефективно знищують російських окупантів. Нещодавно там вдалося підбити ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор", який коштує понад 16 мільйонів доларів.

На жаль, він повністю не вибухнув. Але ураження було досить серйозним. ЗРК задимівся. 16 мільйонів доларів поїхали на ремонт, що дало можливість організувати коридор для ефективнішої роботи безпілотників розвідувальної дії, що покращило влучність вогню артилерії та зменшило ворожі обстріли,

– зауважив Федоренко.

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Цікаво, що сам "Тор" вдалося пошкодити за допомогою FPV-дрона. Також ці засоби допомогли підбити російські танки. Згодом їх вдалося повністю знищити за допомогою "нічних бомберів". Ці ударні безпілотники централізовано розробляють в Україні. І ми стали першою державою, яка їх використовує у бойових діях.

Ситуація на Куп'янському напрямку: коротко