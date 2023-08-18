Об этом в эфире телемарафона сказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, комментируя, в частности, вчерашние частые воздушные тревоги из-за взлета российских истребителей.

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Вероятно, проходят мероприятия слаженности, мероприятия по выверки позиций. И, в том числе, подъемы самолетов всегда связаны с обнаружением систем противовоздушной обороны – враг может активно собирать информацию,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, достаточно высокая разведывательная активность агрессора наблюдалась вчера на Юге.

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Наталья Гуменюк напомнила, что оккупанты активизируются на разные важные для украинцев даты.

"И это может свидетельствовать об определенных подготовках. Тяготение к сакральным датам у россиян сохраняется. 23–24 августа им могут не давать покоя, и они могут не давать покоя и нам", – сказала Гуменюк.

Заметьте, по всей территории Украины в четверг, 17 августа, 4 раза объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

К слову, в Воздушных силах ВСУ объясняют увеличение количества воздушных тревог и увеличение в украинском небе вражеских целей из-за активных боевых действий на Юге и Востоке. Сейчас идут интенсивные боевые действия на земле, соответственно, россияне поднимают авиацию – штурмовую и истребители, которые работают в небе.