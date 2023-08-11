Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА. Детали инцидента – рассказываем дальше в материале.

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На Подоле в Киеве незаконно снесли старинный дом

В Департаменте отметили, что сооружение не имеет статуса достопримечательности. После получения информации о демонтаже инспекторы Департамента выехали на место происшествия и зафиксировали проведение работ по сносу дома.

Впоследствии эксперты вызвали правоохранителей и сделали заявление о возбуждении уголовного производства. Владельцу направлено предписание о прекращении работ и требование отправить в Департамент научно-проектную документацию.

Департамент охраны культурного наследия КГГА не согласовывал демонтажные работы дома на улице Ярославской, 13-Б. По данным Департамента, научно-проектная документация на проведение строительства по этому адресу не поступала на согласование,

– отметили в сообщении КГГА.

По информации Департамента территориального контроля города Киева, карточка на нарушение благоустройства была аннулирована 31 июля. Инспекция внесла предписания и составила административный протокол.

Ранее СМИ сообщили, что утром 10 августа в Киеве снесли деревянный 200-летний дом на улице Ярославской на Подоле. Следует заметить, что сооружение было образцом жилой застройки города XIX века. В полиции Киева заявили, что возбуждено уголовное производство по факту сноса дома по статье 356 Уголовного кодекса Украины - "Самоправство".