24 августа стало для всех граждан Украины особым праздником. В этот день мы чествуем павших за свободу Украины и благодарим тех, кто ежедневно защищает нашу государственность. И на днях другие страны будут выражать свою солидарность с нами.

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Что известно об акции

С 23 по 28 августа украинцы более чем в 80 городах 32 стран мира проведут демонстрации в рамках всемирной кампании #IndependenceInMyHeart, приуроченной ко Дню Независимости Украины.

Украинцы сейчас платят очень высокую цену за свою независимость и свободу: они отдают за нее свои жизни в войне с российским агрессором. Но вместе с тем, украинский народ отмечает 24 августа День Независимости своей Родины, доказывая не только на поле боя, но и таким образом свою силу, несгибаемость, крепость духа и готовность бороться за свою независимость до конца.

Украина ведет войну против российского агрессора не только за свою собственную независимость, но и за независимость и благополучие всех цивилизованных стран. Украина благодарна международным партнерам за их поддержку и помощь (в частности, военную), за избрание ими стороны света!

Участники акций планируют провести шествие в этнической одежде с украинской символикой и флагами и с использованием графики выдающегося украинского художника Андрея Ермоленко. Компанию организует Communities Army of Ukraine (Армия общин Украины), мероприятие поддержало также сообщество KLYCH.

Графика, которую используют для проведения акции, очень интересна: в трезубец вплетены знаковые вещи для разных стран: для Франции это Эйфелева башня, для Великобритании – Биг-Бен, для Греции – Акрополь, а для Австралии – кенгуру. Также там есть надписи на разных языках в поддержку Украины.

Слова в поддержку Украины звучат со всего мира / Фото #IndependenceInMyHeart

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Как будут праздновать День Независимости в Киеве