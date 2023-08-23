В День Государственного флага Украины и в рамках ІІІ саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский проводит ряд встреч, пишет 24 Канал. Украинский лидер встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орппо.

Смотрите также В Киеве подняли флаг, подписанный бойцами ВСУ: Зеленский произнес мощную речь

Что известно о встрече Зеленского и премьера Финляндии

Петтери Орпо совершает первый визит в Украину в должности главы правительства Финляндии. Как сообщили в Офисе Президента, Орпо примет участие в третьем саммите Крымской платформы.

В ходе встречи Зеленский проинформировал премьер-министра Финляндии о ситуации на поле боя. Стороны обсудили оборонное и сотрудничество Украины и Финляндии.

Орпо сообщил, что Финляндия готовит 18 пакет оборонной поддержки. Стороны обсудили приоритетные для Украины позиции, отраженные в следующих пакетах помощи.

Финляндия поддерживает глобальные усилия по реализации "формулы мира". Премьер-министр заверил в готовности его страны выступить солидером по реализации ряда ее пунктов.

Финляндия также поддерживает Украину на пути в Евросоюз и НАТО. Владимир Зеленский пригласил Финляндию начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности для Украины.

Президент Португалии впервые приехал в Украину

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза утром 23 августа приехал в Киев. Это первый визит португальского президента в Украину.

Президента Португалии с утра встретили на железнодорожном вокзале в Киеве. В рамках визита в Украину Марселу Ребелу де Соуза посетил Бучу, в которой во время оккупации российские военные совершали жуткие зверства.

Президент Португалии посетил Бучу: смотрите видео

В Киев прибыл президент Литвы

Также утром в День Государственного флага Украины в Киев с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что приехал в Киев, чтобы отметить День Независимости Украины. Науседа также подчеркнул, что Литва будет продолжать поддерживать Украину.

Вернулся в Киев, чтобы вместе с украинским братским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится,

– написал Науседа.



Гитанас Науседа приехал в Киев / Фото из соцсетей президента Литвы

Зеленский пригласил в Киев президента Венгрии

По приглашению Владимира Зеленского в Киев прибудет президент Венгрии Каталин Новак. Она примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Накануне президент Венгрии начала визит в Украину из поездки на Закарпатье. Там она встретилась с руководством Закарпатской ОВА и местными властями.