Стоит отметить, что такое событие происходит на Крещатике во второй раз с начала полномасштабного вторжения. На месте происшествия побывала корреспондентка 24 Канала, которая собственными глазами увидела процесс разгрузки российского металлолома.

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На Крещатике пройдет выставка трофейной техники россиян

Ко Дню Независимости нашего государства в сердце Киева проведут выставку ржавой техники российских окупантов, которая была обнаружена и уничтожена украинскими защитниками на фронте. В основном там будет присутствовать именно тяжелая техника оккупантов.

Среди прочего здесь можно увидеть вражеские танки Т90, Т80, Т72 разных модификаций. Кроме того, здесь разместили БТРы, а также реактивную и самоходную артиллерию.

На Крещатике разгружают ржавую трофейную технику оккупантов / Фото Валентины Полищук

Курирует весь этот процесс полиция, указывающая, куда именно ставить эту технику. Прохожие, проходящие по Крещатику, останавливаются, чтобы рассмотреть эту вражескую технику и сфотографироваться с ней.

Разгрузка российского лома еще не завершилась, и в течение следующих нескольких дней туда будут довозить другие "экспонаты" российской армии. Стоит отметить, что автомобильное движение по Крещатику перекрыли до 28 августа 2023 года.

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