Варто зазначити, що така подія трапляється на Хрещатику вдруге з початку повномасштабного вторгнення. На місці подій побувала кореспондентка 24 Каналу, яка на власні очі побачила процес розвантаження російського брухту.

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На Хрещатику буде виставка трофейної техніки росіян

До Дня Незалежності нашої держави у серці Києва проведуть виставку іржавої техніки російських окупантів, що була виявлена та знищена українськими захисниками на фронті. Здебільшого там буде присутня саме важка техніка окупантів.

Серед іншого тут можна побачити ворожі танки Т90, Т80, Т72 різних модифікацій. Крім того, тут також розмістили БТРи, а також реактивну та самохідну артилерію.

На Хрещатику розвантажують іржаву трофейну техніку окупантів / Фото Валентини Поліщук

Курує весь цей процес поліція, яка вказує, куди саме ставити цю техніку. Перехожі, що проходять Хрещатиком, зупиняються, щоб роздивитися цю ворожу техніку та сфотографуватися з нею.

Наразі розвантаження російського брухту ще не завершилося, і протягом наступних кількох днів туди довозитимуть інші "експонати" російської армії. Варто зазначити, що автомобільний рух Хрещатиком перекрили до 28 серпня 2023 року.

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