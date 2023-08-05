Біля монумента "Батьківщина-мати" побувала кореспондентка 24 Каналу. Вона зафіксувала, який вигляд має монумент напередодні встановлення тризуба.

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"Батьківщина-мати" в очікуванні тризуба

Встановити тризубець на місце, де був ще кілька днів тому радянський герб, планують 5 серпня. Проте через потенційну загрозу ракетного обстрілу, а в Києві вже двічі лунала повітряна тривога сьогодні, початок робіт постійно переносять.

Нині монумент "Батьківщині-матері" стоїть без герба СРСР. Про пережитки радянщини свідчать лише пустоти на щиті. Під час встановлення тризуба їх закриють новими сталевими пластинами, а згодом – почнуть встановлювати герб України.

Монумент "Батьківщина-мати" перед встановленням тризуба / Фото Валентини Поліщук

До слова, почати підіймати герб планували орієнтовно о 14:00. Проте вже двічі пресслужба Національного музею історії України у Другій світовій війні повідомляла, що інформація про встановлення тризуба буде оновлена згодом. Можна припустити, що це пов'язано із загрозою ракетних обстрілів.

Згодом у пресслужбі музею повідомили, що очікують журналістів о 15:00.

Варто наголосити, що український тризуб буде значно більший, аніж радянський герб. Окрім того, у музеї також попередили, що спочатку може здаватися, що колір сталі буде відрізнятися. Проте експерти заспокоюють і стверджують, що властивості цього сплаву металу такі, що впродовж короткого часу перебування на відкритому повітрі він набуває свого прогнозованого сталого кольору, і через деякий час нові елементи жодним чином не виділятимуться від загальної композиції.

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