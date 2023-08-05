У монумента "Родина-мать" побывала корреспондентка 24 Канала. Она зафиксировала, как выглядит монумент накануне установки трезуба.
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"Родина-мать" в ожидании трезуба
Установить трезуб на место, где находился еще несколько дней назад советский герб, планируют 5 августа. Однако из-за потенциальной угрозы ракетных обстрелов, а в Киеве уже дважды раздавалась воздушная тревога сегодня, начало работ постоянно переносят.
В настоящее время монумент "Родине-матери" стоит без герба СССР. О пережитках советского времени свидетельствуют только пустоты на щите. При установке трезубца их закроют новыми стальными пластинами, а затем начнут устанавливать герб Украины.
Монумент "Родине-матери" перед установкой трезуба / Фото Валентины Полищук
К слову, начать поднимать герб планировали ориентировочно в 14:00. Однако уже дважды пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне сообщала, что информация об установлении трезуба будет обновлена позже. Можно предположить, что это связано с угрозой ракетных обстрелов.
Позже в пресс-службе музея сообщили, что ожидают журналистов в 15:00.
Стоит отметить, что украинский трезуб будет значительно больше, чем советский герб. Кроме того, в музее также предупредили, что сначала может показаться, что цвет стали будет отличаться. Однако эксперты успокаивают и утверждают, что свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никак не будут выделяться от общей композиции.
Декоммунизация "Родины-мать": что известно
- Минкульт 13 июля опубликовал видео, на котором показал монумент "Родине-матери" без советской символики. На ее месте появился украинский трезубец.
- В тот же день в Минкульте утвердили окончательное решение о декоммунизации монумента и демонтаже советского герба.
- Стоимость проекта установки украинского трезубца оценили в 28 миллионов гривен. Это несколько возмутило украинцев, ведь выделение столь крупной суммы сейчас большинство считает нецелесообразным. Однако в Минкульте заявили, что финансировать установку трезубца группа Метинвест Рината Ахметова.
- Возникли проблемы и с изготовлением самого трезуба. По первоначальному проекту, все должны были сделать из украинской стали на "Запорожстали". Однако когда получили сплав, то эксперты заявили о технических нарушениях. Поэтому трезуб изготовляли из европейской стали.
- Демонтаж советской символики начался 30 июля. Другую часть композиции сняли 1 августа. Как происходил демонтаж – смотрите по ссылке.