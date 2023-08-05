Об этом сообщили в пресс-службе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Часть, где был размещен советский герб, полностью закроют стальными пластинами, а затем установят трезуб, передает 24 Канал.
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До установки трезуба – считанные часы
В музее поблагодарили общество и журналистов за заинтересованность в проекте. Ориентировочно поднять герб на монумент планируют в 14:00.
Ваш интерес к проекту по замене герба на щите Родины-мать" вызывает глубокое уважение, а ваша преданность делу – искренний восторг! Предварительно сообщаем, что ориентировочное время начала поднятия Трезуба на щит состоится после 14:00,
– сообщили в музее.
В музее также подчеркнули, что украинский трезуб будет значительно больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метра. Его будут крепить на пластины, которыми перекроют место, где был раньше герб СССР.
Трезуб готовят к установке: смотрите видео
Также украинцев предупредили, что сразу оттенок металлов щита и герба могут отличаться. Однако повода для волнений нет, ведь сталь на солнце и открытом воздухе через некоторое время наберет своего устойчивого прогнозируемого цвета.
"Даже если оттенок сразу полностью не будет совпадать, это не будет долговременной проблемой. Ведь свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никак не будут выделяться от общей композиции", – предупредили в музее.
Трезуб готовят к установке – больше в галерее
Декоммунизация монумента "Родина-мать": последние новости
- Минкульт 13 июля 2023 года опубликовал ролик, на котором показали монумент "Родина-мать" без советского герба, а с украинским трезубом. В тот же день в министерстве заявили, что решили демонтировать советскую символику.
- Стоимость этого проекта – 28 миллионов гривен. Однако финансировать замену символики будут не из государственного бюджета, а из группы Метинвеста Рината Ахметова. Изготовить трезуб планировали из украинской стали, однако во время производства заявили, что сплав не отвечает техническим требованиям. Поэтому для изготовления герба Украины была использована европейская сталь.
- Демонтировать советский герб начали 30 июля. Тогда из монумента сняли первую часть символики СССР. Завершили декоммунизировать "Родину-мать" 1 августа.