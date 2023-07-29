Об этом в интервью заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета музея. Окончательное решение Министерства культуры и информационной политики.

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Какое предлагают новое название

Монумент "Родина-Мать" Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне предлагает переименовать в "Украина-Мать". Гендиректор отмечает, что для переименования есть все основания.

Если мы составим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный в Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня обретает вторую жизнь. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа,

– отметил Савчук.

В музее надеются, что Минкульт утвердит соответствующее решение ко Дню Независимости Украины.

Декоммунизация "Родины-Матери"

Несмотря на то, что Советского Союза не существует уже более 30 лет, а с 2015 года в Украине действующий закон о декоммунизации, на щите монумента "Родина-Мать" до сих пор находится герб СССР.

В 2022 году в Действии провели опрос граждан по поводу того, что делать с памятником. Большинство избрали вариант замены советских серпа и молота на трезубец. Спустя почти год началась реализация проекта, которая не обошлась без скандалов.

Самым первым вопросом стала стоимость проекта – 28 миллионов гривен. Многие считают нецелесообразным расходование таких средств во время войны. Кроме того, отдельной темой стал материал изготовления трезубца. Для него использовали европейскую сталь, а не украинскую. В Минкульте объяснили это тем, что комбинат "Запорожсталь" предоставил сырье, которое не отвечало техническим требованиям. Однако комбинат отвергает эти обвинения.