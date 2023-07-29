Про це в інтерв'ю заявив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Вченої ради музею. Остаточне рішення за Міністерством культури та інформаційної політики.

Зверніть увагу Тризуб для "Батьківщини-матері" залишився без української сталі: чому так сталося

Яку пропонують нову назву

Монумент "Батьківщина-Мати" Національний музей історії України у Другій світовій війні пропонує перейменувати на "Україна-Мати". Гендиректор наголошує, що для перейменування є всі підстави.

Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, опертого на ті факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених. Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу,

– зазначив Савчук.

У музеї сподіваються, що Мінкульт затвердить відповідне рішення до Дня Незалежності України.

Декомунізація "Батьківщини-Матері"

Попри те, що Радянського Союзу не існує вже понад 30 років, а з 2015 року в Україні чинний закон про декомунізацію, на щиті монумента "Батьківщина-Мати" досі є герб СРСР.

У 2022 році в Дії провели опитування громадян щодо того, що робити із пам'ятником. Більшість обрали варіант заміни радянських серпа і молота на тризуб. Через майже рік почалася реалізація проєкту, яка не обійшлася без скандалів.

Найпершим питанням стала вартість проєкту – 28 мільйонів гривень. Чимало людей вважають недоцільним витрачання таких коштів під час війни. Крім того, окремою темою став матеріал виготовлення тризуба. Для нього використали європейську сталь, а не українську. У Мінкульті пояснили це тим, що комбінат "Запоріжсталь" надав сировину, яка не відповідала технічним вимогам. Однак комбінат відкидає ці звинувачення.