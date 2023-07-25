Минкульт принял решение о замене герба СССР на монументе в Киеве на украинский трезубец. В то же время генеральный директор предприятия, на котором производится деталь, Виктор Гончаренко объяснил, почему его работники не могут использовать украинский металл. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Украинская сталь – не годится

По словам Гончаренко, вся проблема в толщине стали. Собственно, она должна была составлять 1,5 миллиметра, а приехавшие из "Запорожстали" листы металла были толщиной 1,7 миллиметра или больше.

Важно понимать, что толщина металла влияет на вес всей конструкции, а это будет очень весомым фактором, когда герб будут подниматься на огромную высоту и будут устанавливаться на щите "Родины-матери".

Как отметил гендиректор, чтобы не сорвать сроки изготовления трезубца, было принято решение использовать европейский металл. Из него сделали герб для монумента. Вместе с тем цена трезубца не изменилась.

Почему герб для "Родины-мать" производят не из украинской стали: смотрите видео

Обратите внимание! Изготовление металлического украинского герба для "Родины-матери" началось в июле 2023 года и вызвало большое обсуждение в сети, поскольку стоимость воплощения идеи – 28 миллионов гривен.

Добавим, что это было не только решение Министерства культуры – заменить советский герб на щите трезубцем. По словам Александра Ткаченко, в приложении "Дия" был проведен опрос. Как раз по его результатам было определено провести замену.

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Собственно, за эту инициативу проголосовало 85% человек – это около 800 тысяч граждан нашего государства. Вместе с тем, 6% опрашиваемых проголосовало за то, чтобы "оставить все как есть", а 9% – отдали свои голоса за вариант "снять советский герб и оставить щит чистым".