Что делать с советским гербом на щите "Родины-мать"

Так, в "Действии" запустили опрос по смене советской символики на щите монумента. Согласно результатам, большинство украинцев считают, что его следует заменить на украинский герб, сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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В целом украинцам предложили три варианта изменения символики на монументе. За то, чтобы на щите "Батькивщины-мать" виднелся один из государственных символов Украины, проголосовали 85% от общего количества опрашиваемых около 780 тысяч человек.

6% проголосовали за то, чтобы "оставить все как есть", а 9% - снять советский герб и оставить щит чистым

Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом крайне важен. Его нужно инициировать по таким вопросам, тем более, когда нам это ничего не стоит,

– подчеркнул Ткаченко.

К слову, он признался, что отдал свой голос за установку трезубца на щите "Батькивщины-мать".



Результаты опроса в "Действии" / Фото с телеграмму Ткаченко

Глава Минкульта также подчеркнул, что сейчас демонтаж монумента "точно не ко времени". В частности, причиной министр назвал огромные средства, в которых нуждается этот процесс.

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