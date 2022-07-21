Що робити з радянським гербом на щиті "Батьківщини-мати"

Так, у "Дії" запустили опитування щодо зміни радянської символіки на щиті монумента. Згідно з результатами, більшість українців вважають, що її слід замінити на український герб, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Загалом українцям запропонували три варіанти щодо зміни символіки на монументі. За те, щоб на щиті "Батьківщини-мати" виднівся один із державних символів України проголосували 85% від загальної кількості опитуваних у близько 780 тисяч людей.

6% проголосували за те, щоб "залишити все як є", а 9% – зняти радянський герб і залишити щит чистим.

Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством – вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує,

– наголосив Ткаченко.

До слова, він зізнався, що віддав свій голос за встановлення тризубу на щиті "Батьківщини-мати".



Результати опитування в "Дії" / Фото із телеграму Ткаченка

Очільник Мінкульту також підкреслив, що зараз демонтаж монументу "точно не на часі". Зокрема, причиною міністр назвав величезні кошти, яких потребує цей процес.

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