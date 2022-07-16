Засідання відбувалось за Арріа-формулою. Тема – знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України.

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росіяни хочуть стерти із землі все українське

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що росіяни здійснили 423 злочини проти нашої культурної спадщини. Це спроба стерти з лиця землі все українське.

Вони цілять в нашу спадщину навмисно. росія намагається знищити нашу ідентичність, – переконаний Ткаченко.

Всі учасники, крім росії, підтримали слова міністра та засудили агресію проти України. Вони визнали, що дії росії справді спрямовані проти української ідентичності.

Скільки пам'яток зруйнували окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували:

128 об'єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам'яток;

147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди);

136 належать до християнських громад (125 – православні, 10 – протестанти, 2 – католики), 4 до ісламського, 6 єврейським громадам.

46 меморіальних пам’ятників на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку ХХІ ст.,

33 музеї та заповідники,

59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів,

40 бібліотек.

Все це знесли ракетними ударами, бомбардуваннями та артилерійськими обстрілами. Пошкоджені пам'ятки вже зафіксували у 15 регіонах України: від Луганської та Донецької областей до Львівської.

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