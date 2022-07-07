Про це опитування розповів 24 каналу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що в Україні є закони, що передбачають, зокрема, і вшанування елементів, які присвячені перемозі в Другій світовій війні.

До теми СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії запускають нове опитування

Не міг не запропонувати

Відповідно до закону я не міг не запропонувати таке запитання. Очевидна відповідь на це запитання, однак причина цього запитання полягає в іншому,

– заявив Ткаченко.

За його словами, питання знесення радянського герба з щита "Батьківщини-мати" достатньо складне з технологічного погляду. Тож він наголосив, що саме тому важливо до нього підготуватися. Тобто мати відповідь на те – або щит має бути порожнім, або з тризубом.

Питання вивчалося кілька років

Також очевидна моя позиція стосовно того, що він має бути. Повірте, це питання вивчалося впродовж кількох років,

– зазначив Ткаченко.

Він додав, що наразі є лише підходи до того, як технологічно це можна зробити, оскільки там є щит, меч і складнощі, як зробити так, щоб це убезпечити. Утім, важливо було почати зсувати це питання з місця, на якому воно зараз перебуває.

Довідка. Монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, що на правому березі Дніпра у Києві. Це найвища монументальна скульптура у Європі – 102 метри. Її звели у 1981 році. Тоді радянський союз заплатив за скульптуру 2 мільйони рублів.

Повне інтерв'ю з Ткаченком на 24 каналі: дивіться відео



Опитування щодо знесення герба СРСР із щита "Батьківщини-мати": що відомо