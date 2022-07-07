Про це опитування розповів 24 каналу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що в Україні є закони, що передбачають, зокрема, і вшанування елементів, які присвячені перемозі в Другій світовій війні.
До теми СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії запускають нове опитування
Не міг не запропонувати
Відповідно до закону я не міг не запропонувати таке запитання. Очевидна відповідь на це запитання, однак причина цього запитання полягає в іншому,
– заявив Ткаченко.
За його словами, питання знесення радянського герба з щита "Батьківщини-мати" достатньо складне з технологічного погляду. Тож він наголосив, що саме тому важливо до нього підготуватися. Тобто мати відповідь на те – або щит має бути порожнім, або з тризубом.
Питання вивчалося кілька років
Також очевидна моя позиція стосовно того, що він має бути. Повірте, це питання вивчалося впродовж кількох років,
– зазначив Ткаченко.
Він додав, що наразі є лише підходи до того, як технологічно це можна зробити, оскільки там є щит, меч і складнощі, як зробити так, щоб це убезпечити. Утім, важливо було почати зсувати це питання з місця, на якому воно зараз перебуває.
Повне інтерв'ю з Ткаченком на 24 каналі: дивіться відео
Опитування щодо знесення герба СРСР із щита "Батьківщини-мати": що відомо
- Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сьогодні, 7 липня, анонсував нове голосування в Дії. Він зазначив, що після повномасштабного вторгнення росії в нашу країну процес декомунізації активізувався.
- Саме тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита "Батьківщини-мати" з радянським символом. Тож у застосунку українці можуть обрати варіант, який їм найбільше подобається.
- Михайло Федоров додав, що проголосувати за подальшу долю радянського герба на щиті "Батьківщини-мати" українці можуть в Дії протягом 2 тижнів.