Об этом опросе рассказал 24 каналу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что в Украине есть законы, предусматривающие, в частности, и чествование элементов, посвященных победе во Второй мировой войне.

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Не мог не предложить

Согласно закону, я не мог не предложить такой вопрос. Очевиден ответ на этот вопрос, однако причина этого вопроса заключается в другом,

– заявил Ткаченко.

По его словам, вопрос сноса советского герба со щита "Родины-матери" достаточно сложен с технологической точки зрения. Он подчеркнул, что именно поэтому важно к нему подготовиться. То есть иметь ответ на то – щит должен быть пустым, либо с трезубцем.

Вопрос изучался несколько лет

Также очевидна моя позиция о том что он должен быть. Поверьте, этот вопрос изучался на протяжении нескольких лет,

– отметил Ткаченко.

Он добавил, что пока есть только подходы к тому, как технологически это можно сделать, поскольку там есть щит, меч и сложности, как сделать так, чтобы это обезопасить. Впрочем, важно было начать сдвигать этот вопрос с места, на котором он сейчас находится.

Справка. Монумент "Родина-мать" расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на правом берегу Днепра в Киеве. Это самая высокая монументальная скульптура в Европе – 102 метра. Ее построили в 1981 году. Тогда советский союз заплатил за скульптуру 2 миллиона рублей.

Полное интервью с Ткаченко на 24 канале: смотрите видео



Опрос по сносу герба СССР со щита "Родины-матери": что известно