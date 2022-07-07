Об этом опросе рассказал 24 каналу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что в Украине есть законы, предусматривающие, в частности, и чествование элементов, посвященных победе во Второй мировой войне.
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Не мог не предложить
Согласно закону, я не мог не предложить такой вопрос. Очевиден ответ на этот вопрос, однако причина этого вопроса заключается в другом,
– заявил Ткаченко.
По его словам, вопрос сноса советского герба со щита "Родины-матери" достаточно сложен с технологической точки зрения. Он подчеркнул, что именно поэтому важно к нему подготовиться. То есть иметь ответ на то – щит должен быть пустым, либо с трезубцем.
Вопрос изучался несколько лет
Также очевидна моя позиция о том что он должен быть. Поверьте, этот вопрос изучался на протяжении нескольких лет,
– отметил Ткаченко.
Он добавил, что пока есть только подходы к тому, как технологически это можно сделать, поскольку там есть щит, меч и сложности, как сделать так, чтобы это обезопасить. Впрочем, важно было начать сдвигать этот вопрос с места, на котором он сейчас находится.
Полное интервью с Ткаченко на 24 канале: смотрите видео
Опрос по сносу герба СССР со щита "Родины-матери": что известно
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сегодня, 7 июля, анонсировал новое голосование в Дии. Он отметил, что после полномасштабного вторжения России в нашу страну процесс декоммунизации активизировался.
- Именно поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дия относительно дальнейшей судьбы щита "Родины-матери" с советским символом. Поэтому в приложении украинцы могут выбрать вариант, который им больше всего нравится.
- Михаил Федоров добавил, что проголосовать за дальнейшую судьбу советского герба на щите "Родина-мать" украинцы могут в Дии в течение 2 недель.