По крайней мере, это нам дают понять в Министерстве культуры и информационной политики. Для этого даже выложили ролик, демонстрирующий, что вместо советской символики не щите монумента будет огромный трезубец.

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Щит лишится советского клейма

"Родина-мать" с гордым, спокойным лицом смотрит на Восток, в сторону врага. Ровно поднятым мечом, она не покушается, лишь показывает, что имеет силу, а щит демонстрирует готовность защищать Украину. Щит, который избавится от советского клейма,

– говорят в ведомстве.

В министерстве подчеркивают, что к моменту декоммунизации монумента ожидали с даты провозглашения независимости Украины. Неоднократно пытались сдвинуть с места этот вопрос государственные и культурные деятели. Они предлагали избавиться от советской символики и украсить щит "Родины-матери" трезубцем.

В Минкульте показали видео. На нем можно увидеть визуализацию обновленного монумента. Вскоре – правда, неизвестно когда – на щите уже не будет символики кровавого режима, унесшего жизни миллионов украинцев.

"Родина-мать" вскоре может избавиться от советского герба: смотрите видео

Заметим, что 13 июля в 13:00 состоится брифинг в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Во время него будут обсуждаться масштабный проект МКИП – "Тризуб Родины". Он предусматривает замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" украинским.

В июне решили переименовать парк Горького в Харькове. Соответствующее решение приняли местные власти.

Как теперь называют парк Горького

Как отметил мэр Игорь Терехов, он теперь будет называться Центральный парк культуры и отдыха. Но это еще не всё. Кроме того, переименовали 4 улицы в городе:

улица Плехановская теперь называется в честь лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко,

улица Державинская – в честь командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла,

улица Броненосца "Потемкина" – в честь легендарного комбата и нацгвардейца Олега Общественного,

безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, назван в честь боевого медика Владислава Черных.

По словам Терехова, эти герои погибли при всех украинцах. Они также отдали свою жизнь за свободу Харькова и независимость страны.