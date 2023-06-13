Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, какие улицы изменили свои названия. В городе переименовали 4 улицы и Парк Горского.

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Какие улицы в Харькове переименовали

улица Плехановская теперь называется в честь лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко,

улица Державинская – в честь командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла,

улица Броненосца "Потемкина" – в честь легендарного комбата и нацгвардейца Олега Общественного,

безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, названный в честь боевого медика Владиславы Черных,

Терехов подчеркнул, что эти герои погибли за всех украинцев и отдали свою жизнь за свободу Харькова и за независимость Украины. Так что они достойны того, чтобы быть увековеченным в памяти людей навсегда. Он добавил, что "топонимические" решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета единогласно и отметил, что декоммунизация будет продолжаться.

Важно! Горожанам, имеющим жилье на улицах с новыми названиями, не нужно менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость.

Парк Горького тоже переименовали

В Харькове переименовали и Парк Горького, активно поддерживавший большевиков. Теперь парк будет называться Центральный парк культуры и отдыха. Собственно, это название уже давно прижилось среди харьковчан.

Отметим, что 5 июня комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение переименовать село Ватутино в Харьковской области.

Теперь это село будет называться Залужное – в честь главнокомандующего ВСУ.