Речь идет о памятнике дрогобычанину Григории Геврике. Широкой общественности он до сих пор известен как "герой советского союза". И в рамках декоммунизации его должны снести как и остальные памятники кровавого режима.
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Памятник решили не сносить
Вопросы будущего памятника военному обсуждали. Решили провести электронные консультации с обществом. Также в Институт национальной памяти и Институт украиноведения имени Крипьякевича НАН Украины отправили обращение.
По результату, руководствуясь рекомендациями Института украиноведения, выводами местных историков и краеведов, а также обращениями жителей, комиссия пришла к неожиданному выводу. Памятник дрогобычанину Григорию Геврику решили сберечь. Он продолжит стоять на улице Горишние Брама, но есть несколько "но":
- памятник лишат советской символики;
- имеющуюся надпись заменят на "Дрогобычанин Григорий Геврик – герой Второй мировой войны".
Кроме того, наработана правдивая историческая справка о Григории Геврике. Ее опубликовали на сайте музея "Дрогобыччина".
Над производством новой таблички работает КП "Служба муниципального управления". Также она будет содержать QR-код со ссылкой на историческую справку о дрогобычанине.
Добавим, что специальная комиссия по вопросам проведения мероприятий по дерусификации и декоммунизации работает с июня 2022 в Дрогобычской общине.
К слову, в рамках декоммунизации в Харьковской области село Ватутино получит новое название. Его планируют переименовать в Залужное. Решение об этом принял комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 5 июня.
Заметим, что Ватутино – село, что расположено в Нововодолажском районе. Согласно имеющимся данным, его население составляет 1 273 человека. И теперь это село будет называться в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.