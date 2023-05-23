Инцидент произошел в селе Успенском, расположенном в одноименном районе. Об этом пишут пропагандистские СМИ России, передает 24 Канал.
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Что на Кубани сделали с Лениным
Неизвестные пришли ночью к статуе Владимира Ленина и превратили ее в клоуна. Это все произошло 21 мая у местного Дома культуры.
Соцсети уже облетела фотография с места событий. На кадрах можно видеть, что на голову Ленина одет парик с красными волосами. Его лицо окрашено в белый и красный цвета. А в руках памятник держит табличку с надписью "убийца русского народа".
Ленин-клоун / Фото из соцсетей
Как советский символ выглядит сейчас
Коммунальщики быстро восстановили памятник. Они оттерли краску, сняли парик и убрали табличку. Потому Ленин в клоунском виде простоял недолго.
Российские стражи порядка ищут всех причастных. Местная полиция назвала этих людей "злоумышленниками".
Больше новостей о советских памятниках
- Еще у одной статуи Ленина было испорчено лицо во временно оккупированном Мариуполе. Россияне попытались вернуть декоммунизированные монументы. Однако местное сопротивление повредило советский символ перед майскими праздниками.
- А житель Казахстана на такое сакральное для россиян 9 мая принес унитаз к памятнику Георгию Жукову. Более того, он надел на протестную акцию шапку с украинским трезубцем.
- В Николаеве оккупанты сами же уничтожили памятник, подаренный Москвой и символизировавший дружбу между населенными пунктами. При обстреле города одна из российских ракет попала в статую, которую местные власти и так планировали сносить.