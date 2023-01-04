Памятник советскому генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину в Днепре более известен как "танк". Его сняли с постамента с помощью спецтехники.

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Как сносили памятники в Днепре

Демонтаж памятников провели утром среды. В Управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета отметили, что памятник Ефиму Пушкину не имеет ни исторической, ни художественной ценности. Более того, танк не оригинален, – это лишь послевоенная модель.

Как демонтировали памятник Ефиму Пушкину в Днепре / Фото "Суспільне"

Кроме того, на Соборной площади в Днепре также был демонтирован памятник герою Советского Союза Александру Матросову. По данным СМИ, снесенные монументы отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий, где они будут некоторое время храниться.

Демонтаж памятника Матросову: смотрите видео

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