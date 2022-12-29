Соответствующее видео уже распространилось в сети, информирует 24 канал. Кстати, также снесли памятник Суворову в поселке Котовского.

К теме Процесс пошел: в Одессе разбирали забор вокруг памятника Екатерине II

В Одессе демонтировали памятник Екатерине II

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в центре города уже не стоит памятник Екатерине II. Теперь там развевается украинский флаг.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что демонтаж памятника состоялся согласно действующему законодательству.

Сработали все соответствующие службы. Теперь огромный флаг Украины развевается на Екатерининской площади. Отмечу, что площадь названа в честь Святой Екатерины,

– сообщил Братчук в эфире национального телемарафона.

Как в Одессе снесли монумент Екатерине II: смотрите видео

Напомним, что монумент начали убирать вечером 28 декабря. Тогда же появились первые кадры этого исторического момента.

В Одессе убрали монумент Екатерине II / фото "Одесса. Официально"

Что известно о скандальном памятнике Екатерине II

30 ноября на сессии городского совета депутаты поддержали решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы". Тогда же решили, что демонтируют памятник Суворову.

Забор вокруг монумента установили в начале ноября. На нем было написано, что ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Учредителям Одессы".

Но только вчера, 28 декабря, в Одессе начали разбирать это деревянное ограждение вокруг памятника Екатерине II.