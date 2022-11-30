Так, на сессии городского совета депутаты поддержали решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы". Кроме Екатерины также демонтируют памятник Суворову. Решение поддержали 43 депутата, только один человек не голосовал.

Кстати Екатерина – все: в Одессе памятник российской императрице полностью закрыли ограждением.

Труханов хочет парк "советского прошлого"

Однако мэр Одессы Геннадий Труханов предлагает не уничтожать Екатерину, а создать в городе "парк советского и имперского прошлого", куда ее переместят. Вероятно, туда же отправится и Суворов.

Монумент передадут на временное хранение в музей. Соответствующую поправку внесли в проект и поддержали.

Напомним, что в Одессе до сих пор остаются памятники российскому императору Александру 2, Пушкину, Высоцкому и другим россиянам.



Решение Одесского городского совета / Скриншот по видео

Что этому предшествовало

Летом на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Она набрала нужное количество, после чего Зеленский обратился к Одесскому городскому совету.

Однако Труханов выступал против сноса памятника Екатерине. Он заявлял, что якобы нужен компромисс.

Но уже 3 ноября спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника, заявив, что решение будет принято.

Одесский исполком 24 ноября проголосовал за решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы".

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