Екатерину II ждет демонтаж

В эфире телемарафона спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника. Он также прокомментировал недавний образ палача Екатерины II, подчеркнув, что граждане не безразличны и таким образом сделали свою оценку сущности этой фигуры.

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Решение о демонтаже будет принято. Я в этом не сомневаюсь. Эта фигура не является историческим монументом, не памятником. Потому демонтаж, и до свидания! Российских, имперских нарративов в городе быть не может, и их не будет,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Но подчеркнул, что надеется на здравый смысл местных властей. Ведь в ходе опроса большинство одесситов проголосовало за демонтаж памятника.

"Это позиция. Это еще раз показывает, что Юг, Одесчина была, есть и будет украинскими", – подчеркнул Сергей Братчук.

Кратко о спорах вокруг памятника

Еще летом украинцы начали подписывать петицию президенту о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский рассмотрел ее и обратился в Одесский горсовет, чтобы они разобрались с Екатериной.

Однако мэр города Геннадий Труханов заявил, что он против сноса памятника.

28 сентября горсовет Одессы провалил голосование за демонтаж Екатерины II. Большинство чиновников просто отказались голосовать. "За" высказались только 17 депутатов.

Обратите внимание! 3 900 одесситов в электронном голосовании указали, что хотят, чтобы памятник полностью снесли. За сохранение памятника с дополнением исторической информации о деятельности Екатерины II голосов было тоже немало – 2 816.

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