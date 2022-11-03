Екатерину II ждет демонтаж
В эфире телемарафона спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника. Он также прокомментировал недавний образ палача Екатерины II, подчеркнув, что граждане не безразличны и таким образом сделали свою оценку сущности этой фигуры.
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Решение о демонтаже будет принято. Я в этом не сомневаюсь. Эта фигура не является историческим монументом, не памятником. Потому демонтаж, и до свидания! Российских, имперских нарративов в городе быть не может, и их не будет,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Но подчеркнул, что надеется на здравый смысл местных властей. Ведь в ходе опроса большинство одесситов проголосовало за демонтаж памятника.
"Это позиция. Это еще раз показывает, что Юг, Одесчина была, есть и будет украинскими", – подчеркнул Сергей Братчук.
Кратко о спорах вокруг памятника
- Еще летом украинцы начали подписывать петицию президенту о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский рассмотрел ее и обратился в Одесский горсовет, чтобы они разобрались с Екатериной.
- Однако мэр города Геннадий Труханов заявил, что он против сноса памятника.
- 28 сентября горсовет Одессы провалил голосование за демонтаж Екатерины II. Большинство чиновников просто отказались голосовать. "За" высказались только 17 депутатов.
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