Катерину II чекає демонтаж

В ефірі телемарафону речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника. Він також прокоментував нещодавній образ ката Катерини II, наголосивши, що громадяни не байдужі і таким чином зробили свою оцінку суті цієї постаті.

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Рішення про демонтаж буде прийнято. Я в цьому не сумніваюсь. Ця постать не є монументом історичним, не пам'ятником. Тому демонтаж і до побачення! Російських, імперських наративів у місті бути не може, і їх не буде,

– наголосив Сергій Братчук.

Та наголосив, що сподівається на здоровий глузд місцевої влади. Адже у ході опитування більшість одеситів проголосувала за демонтаж пам'ятника.

"Це позиція. Це вкотре показує, що Південь, Одещина була, є і буде українською", – наголосив Сергій Братчук.

Коротко про сварки довкола пам'ятника

Ще влітку українці почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.

Однак мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника.

28 вересня міськрада Одеси провалила голосування за демонтаж Катерини II. Більшість чиновників просто відмовилася голосувати. "За" висловилися лише 17 депутатів.

Зверніть увагу! 3900 одеситів в електронному голосуванні вказали, що хочуть, аби пам'ятник повністю знесли. За збереження пам'ятника з доповненням історичною інформацією щодо діяльності Катерини II голосів було теж чимало – 2 816.

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