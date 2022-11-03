Катерину II чекає демонтаж
В ефірі телемарафону речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника. Він також прокоментував нещодавній образ ката Катерини II, наголосивши, що громадяни не байдужі і таким чином зробили свою оцінку суті цієї постаті.
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Рішення про демонтаж буде прийнято. Я в цьому не сумніваюсь. Ця постать не є монументом історичним, не пам'ятником. Тому демонтаж і до побачення! Російських, імперських наративів у місті бути не може, і їх не буде,
– наголосив Сергій Братчук.
Та наголосив, що сподівається на здоровий глузд місцевої влади. Адже у ході опитування більшість одеситів проголосувала за демонтаж пам'ятника.
"Це позиція. Це вкотре показує, що Південь, Одещина була, є і буде українською", – наголосив Сергій Братчук.
Коротко про сварки довкола пам'ятника
- Ще влітку українці почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.
- Однак мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника.
- 28 вересня міськрада Одеси провалила голосування за демонтаж Катерини II. Більшість чиновників просто відмовилася голосувати. "За" висловилися лише 17 депутатів.
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