Міська рада Одеси провела голосування за рішення демонтувати пам'ятник російській імператриці катерині II й перемістити його до краєзнавчого музею. Місцевий депутат від "Європейської солідарності" Петро Обухов розповів, як пройшло засідання.

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Зносити пам'ятник поки не будуть

За словами депутата, загалом в Одеській міськраді є 64 депутати. Щоб знести пам'ятник необхідно було зібрати 33 голоси "за".

За демонтаж пам'ятника проголосували лише 17 депутатів. "Проти" не був ніхто, проте більшість народних обранців просто відмовилися голосувати.

Важливо зазначити, що голос мера міста теж враховувався. Геннадій Труханов вирішив не голосувати.

За знесення проголосували:

Олександр Авдєєв,

Олексій Асауленко,

Олександр Байдерін,

Анастасія Большедворова,

Андрій Вагапов,

Олена Вододюк,

Олег Звягін,

Михайло Карпенчук,

Ольга Квасніцька,

Лілія Леонідова,

Жанна Мандриченко,

Петро Обухов,

Світлана Попова,

Олексій Потапський,

Дар'я Рибак,

Роман Сеник,

Сергій Шматько.

Не голосували взагалі:

Геннадій Труханов,

Олексій Єремиця,

Оксана Антонішак,

Олег Бриндак,

Людмила Варавва,

Ірина Головатюк-Юзефпольська,

Сергій Данилюк,

Василь Ієремія,

Андрій Кісловський,

Олег Етнарович,

Ігор Коваль,

Володимир Корнієнко,

Марина Лозовенко,

Ольга Макогонюк,

Вадим Мороховський,

Левон Нікогосян,

Світлана Осауленко,

Тетяна Плаксій,

Сергій Страшний,

Дмитро Танцюра,

Олександр Шеремет.

Додамо, що нардепка Ірина Куценко утрималася від голосування.



Результати голосування про демонтаж пам'ятника катерині II в Одесі / фото Петра Обухова



Більшість депутатів Одеської міськради проігнорувала голосування про знесення пам'ятника катерині II / фото Петра Обухова

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Сварки через пам'ятник катерині II: що варто знати

28 червня Стефанія Цегельник створила петицію про те, щоб знести пам'ятник катерині II. Імператриця сприяла геноциду українського та кримськотатарського народу , тому не заслуговує пошани українців.

, тому не заслуговує пошани українців. Через 2 місяці, коли петиція зібрала достатньо голосів, її розглянув Президент України Володимир Зеленський . Він наполіг, що варто очистити громадський простір від пам'яток імперської та радянської спадщини.

. Він наполіг, що варто громадський простір Мер Одеси Геннадій Труханов усіляко опирається такому рішенню . Очільник намагається зберегти пам'ятник.

. Очільник намагається зберегти пам'ятник. 12 вересня одеський активіст облив пам'ятник фарбою у знак протесту. Цим жестом містяни вкотре намагалися привернути увагу влади до долі скульптури.

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