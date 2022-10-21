Голосування тривало місяць – з 20 години 20 вересня до 20 години 20 жовтня. Віддати свій голос за одну з відповідей могли тільки одесити, яким виповнилось 18 років та які зареєстровані чи задекларовані в Одесі.

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В Одесі проголосували за долю пам'ятника Катерині ІІ

У міській раді Одеси пояснили, що голосування стосувалось вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси". Адже саме в ньому центральною є скульптура Катерини II.

На сайті люди мали відповісти на питання "Як має бути вирішена доля пам'ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі?". В людей було 7 варіантів відповідей, одну з них могли обрати одесити.

Відомо, як проголосували люди:

за демонтаж пам'ятника повністю – 3 914 голосів;

за збереження пам'ятника на своєму місці, доповнивши історичною інформацією щодо діяльності Катерини II – 2 816 голосів;

за збереження пам'ятника на своєму місці без змін – 650;

за збереження пам'ятника та його перенесення до спеціального меморіального парку чи музею – 329;

за відкладення вирішення питання долі пам'ятника до закінчення воєнного стану – 39;

за демонтаж з пам'ятника імперських символів – 30;

за демонтаж з пам'ятника лише скульптури Катерини II – 18.

Зверніть увагу! Пам'ятник Катерині ІІ встановили у 2007 році. Активіст Сергій Стерненко повідомляв, що з міського бюджету щороку на охорону скульптури виділяють по 2 – 3 мільйони гривень. Варто зауважити, що його чи не регулярно обливають фарбою.

Перипетії з пам'ятником Катерині ІІ: основне

Влітку на сайті президента України опублікували петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ. Саме її російські пропагандисти називають засновницею Одеси.

Вже станом на початок серпня петиція набрала навіть більше необхідної кількості голосів. Замість 25 тисяч потрібних, за знесення пам'ятника проголосували 26,5 тисяч українців.

Після цього Володимир Зеленський відповів на петицію та заявив, що звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені там питання відповідно до компетенції.

Згодом мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника Катерині. Тоді він заявляв, що нібито потрібен компроміс з Росією.

Вже 28 вересня міська рада Одеси не проголосувала за демонтаж пам'ятника. Тоді мер міста Геннадій Труханов також не голосував.

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