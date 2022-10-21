Голосування тривало місяць – з 20 години 20 вересня до 20 години 20 жовтня. Віддати свій голос за одну з відповідей могли тільки одесити, яким виповнилось 18 років та які зареєстровані чи задекларовані в Одесі.
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В Одесі проголосували за долю пам'ятника Катерині ІІ
У міській раді Одеси пояснили, що голосування стосувалось вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси". Адже саме в ньому центральною є скульптура Катерини II.
На сайті люди мали відповісти на питання "Як має бути вирішена доля пам'ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі?". В людей було 7 варіантів відповідей, одну з них могли обрати одесити.
Відомо, як проголосували люди:
- за демонтаж пам'ятника повністю – 3 914 голосів;
- за збереження пам'ятника на своєму місці, доповнивши історичною інформацією щодо діяльності Катерини II – 2 816 голосів;
- за збереження пам'ятника на своєму місці без змін – 650;
- за збереження пам'ятника та його перенесення до спеціального меморіального парку чи музею – 329;
- за відкладення вирішення питання долі пам'ятника до закінчення воєнного стану – 39;
- за демонтаж з пам'ятника імперських символів – 30;
- за демонтаж з пам'ятника лише скульптури Катерини II – 18.
Перипетії з пам'ятником Катерині ІІ: основне
- Влітку на сайті президента України опублікували петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ. Саме її російські пропагандисти називають засновницею Одеси.
- Вже станом на початок серпня петиція набрала навіть більше необхідної кількості голосів. Замість 25 тисяч потрібних, за знесення пам'ятника проголосували 26,5 тисяч українців.
- Після цього Володимир Зеленський відповів на петицію та заявив, що звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені там питання відповідно до компетенції.
- Згодом мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника Катерині. Тоді він заявляв, що нібито потрібен компроміс з Росією.
- Вже 28 вересня міська рада Одеси не проголосувала за демонтаж пам'ятника. Тоді мер міста Геннадій Труханов також не голосував.
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