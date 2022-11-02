Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на информацию из сети. Новые элементы на памятнике появились утром 2 ноября.

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Активисты продолжают "намекать", что российской императрице в Одессе не место

Местные власти никак не могут определиться с судьбой памятника. Однако активисты из Одессы продолжают выражать свое недовольство разными способами.

В частности, 2 ноября на голову Екатерины II надели колпак палача. Кроме того, в руку императрице дали петлю.

Смотрите видео -телеграм-канала "Х**** Одесса" с места событий:

Глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк поделился фотографией с места событий. Он также прокомментировал красноречивый "лук" Екатерины.

Это петля для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы считаете друзья,

– поинтересовался Гуцалюк.



"Украшенный" памятник Екатерине II / Фото "Суспільне Одеса"

Известный одесский активист Демьян Ганул тоже распространил фото в своих соцсетях и написал, что "дальше только демонтаж". Похоже, активист взял ответственность за судьбу памятника в свои руки.

Сделаем это вместе и открыто,

– написал Демьян Ганул.

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Сносить или не сносить – ответ очевиден: что следует знать о ссорах вокруг памятника

Прежде всего, напомним, что еще летом граждане Украины начали подписывать петицию к президенту о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский рассмотрел ее и обратился в Одесский горсовет, чтобы они разобрались с Екатериной.

Однако мэр города Геннадий Труханов впоследствии заявил, что он против сноса памятника. 28 сентября горсовет Одессы провалил голосование за демонтаж Екатерины II.

Дело в том, что большинство чиновников просто отказалось голосовать. "За" высказались только 17 депутатов.

Более 3 900 одесситов в электронном голосовании указали, что хотят, чтобы памятник полностью снесли. За сохранение памятника с исторической информацией о деятельности Екатерины II голосов было тоже немало – 2 816.

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