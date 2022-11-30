Так, на сесії міської ради депутати підтримали рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". Крім Катерини, також демонтують пам'ятник Суворову. Рішення підтримали 43 депутати, лише одна людина не голосувала.

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Труханов хоче парк "радянського минулого"

Однак мер Одеси Геннадій Труханов пропонує не знищувати Катерину, а створити в місті "парк радянського та імперського минулого", куди її перемісять. Ймовірно, туди ж піде і Суворов.

Наразі монумент передадуть на тимчасове збереження до музею. Відповідну поправку внесли до проєкту та підтримали.

Нагадаємо, що в Одесі досі залишаються пам'ятники російському імператору Александру 2, Пушкіну, Висоцькому та іншим росіянам.



Рішення Одеської міської ради / Скриншот з відео

Що цьому передувало

Влітку на сайті президента з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Вона набрала потрібну кількість, після чого Зеленський звернувся до Одеської міської ради.

Однак Труханов виступав проти знесення пам'ятника Катерині. Він заявляв, що нібито потрібен компроміс.

Та вже 3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника, заявивши, що рішення буде ухвалене.

Одеський виконком 24 листопада проголосував за рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси".

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