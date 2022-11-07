Саму статую закрили чорною поліетиленовою плівкою, а на огорожі з'явився напис, що ведуть підготовчі роботи з демонтажу пам'ятника. Роботи з ліквідування монумента проводитимуть комунальні служби міста.

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Пам'ятник знесуть

Нещодавно одесити в режимі онлайн відповіли на питання "Як має бути вирішена доля пам'ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі?". Люди могли проголосувати за один з варіантів:

за демонтаж пам'ятника повністю;

за збереження пам'ятника на своєму місці, доповнивши історичною інформацією щодо діяльності Катерини II;

за збереження пам'ятника на своєму місці без змін;

за збереження пам'ятника та його перенесення до спеціального меморіального парку чи музею;

за відкладення вирішення питання долі пам'ятника до закінчення воєнного стану;

за демонтаж з пам'ятника імперських символів.

З семи варіантів більшість проголосували за демонтаж пам'ятника повністю. Вже 5 листопада міська рада повідомила остаточно, що більшість одеситів хочуть демонтувати пам'ятник.

Нагадаємо, 2 листопада на голову Катерини II одягли ковпак ката. Крім того, у руку імператриці дали зашморг.

Що цьому передувало:

6 листопада пам'ятник "Засновникам Одеси" на Катерининській площі закрили дерев'яною огорожею. Також на скульптуру Катерини II одягли чорний пакет.

Ще влітку громадяни України почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.

Однак мер Одеси був проти знесення пам'ятника Катерині. Тоді він заявляв, що нібито потрібен компроміс з Росією.

Та вже 3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника, заявивши, що рішення буде ухвалене.

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