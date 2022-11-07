Саму статую закрили чорною поліетиленовою плівкою, а на огорожі з'явився напис, що ведуть підготовчі роботи з демонтажу пам'ятника. Роботи з ліквідування монумента проводитимуть комунальні служби міста.

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Пам'ятник знесуть

Нещодавно одесити в режимі онлайн відповіли на питання "Як має бути вирішена доля пам'ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі?". Люди могли проголосувати за один з варіантів:

  • за демонтаж пам'ятника повністю;
  • за збереження пам'ятника на своєму місці, доповнивши історичною інформацією щодо діяльності Катерини II;
  • за збереження пам'ятника на своєму місці без змін;
  • за збереження пам'ятника та його перенесення до спеціального меморіального парку чи музею;
  • за відкладення вирішення питання долі пам'ятника до закінчення воєнного стану;
  • за демонтаж з пам'ятника імперських символів.

З семи варіантів більшість проголосували за демонтаж пам'ятника повністю. Вже 5 листопада міська рада повідомила остаточно, що більшість одеситів хочуть демонтувати пам'ятник.

Нагадаємо, 2 листопада на голову Катерини II одягли ковпак ката. Крім того, у руку імператриці дали зашморг.

Що цьому передувало:

  • 6 листопада пам'ятник "Засновникам Одеси" на Катерининській площі закрили дерев'яною огорожею. Також на скульптуру Катерини II одягли чорний пакет.
  • Ще влітку громадяни України почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.
  • Однак мер Одеси був проти знесення пам'ятника Катерині. Тоді він заявляв, що нібито потрібен компроміс з Росією.
  • Та вже 3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника, заявивши, що рішення буде ухвалене.

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