Кстати, о демонтаже памятника Екатерине II стало известно еще в ноябре. Такое решение приняли на сессии Одесского городского совета.

К теме Екатерина – всё: в Одессе памятник российской императрице полностью закрыли ограждением

В Одессе демонтируют памятник Екатерине II

Ограждение вокруг монумента установили в начале ноября. На нем написано, что ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Учредителям Одессы".

И вот наконец-то сегодня, 28 декабря, коммунальщики начали убирать ограждение, а позже и произойдет снос памятника Екатерине II.



В Одессе сносят памятник Екатерине II / фото "Суспильне"



Что происходит возле памятника Екатерине II / фото "Суспильне"



Коммунальщики убирают забор возле памятника Екатерине II в Одессе / фото "Суспильне"

Скандал вокруг памятника Екатерине II в Одессе: что известно