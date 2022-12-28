Кстати, о демонтаже памятника Екатерине II стало известно еще в ноябре. Такое решение приняли на сессии Одесского городского совета.
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В Одессе демонтируют памятник Екатерине II
Ограждение вокруг монумента установили в начале ноября. На нем написано, что ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Учредителям Одессы".
И вот наконец-то сегодня, 28 декабря, коммунальщики начали убирать ограждение, а позже и произойдет снос памятника Екатерине II.
В Одессе сносят памятник Екатерине II / фото "Суспильне"
Что происходит возле памятника Екатерине II / фото "Суспильне"
Коммунальщики убирают забор возле памятника Екатерине II в Одессе / фото "Суспильне"
Скандал вокруг памятника Екатерине II в Одессе: что известно
- Летом этого года на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе.
- В итоге петиция набрала нужное количество голосов, после чего Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине. Он заявлял, что якобы нужен компромисс.
- 3 ноября спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника.
- 30 ноября стало известно, что на сессии городского совета депутаты поддержали решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы". Также демонтируют памятник Суворову. Решение поддержали 43 депутата.