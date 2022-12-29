Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 канал. До речі, також знесли пам'ятник Суворову у селищі Котовського.

До теми Процес пішов: в Одесі розбирали огорожу навколо пам'ятника Катерині II

В Одесі демонтували пам'ятник Катерині ІІ

На опублікованих кадрах можна побачити, що в центрі міста вже не стоїть пам'ятник Катерині ІІ. Тепер там майорить український стяг.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що демонтаж пам’ятника відбувся згідно з чинним законодавством.

Спрацювали всі відповідні служби. Тепер величезний прапор України майорить на Катерининській площі. Зауважу, що площа названа на честь Святої Катерини,

– повідомив Братчук в ефірі національного телемарафону.

Як в Одесі знесли монумент Катерині ІІ: дивіться відео

Нагадаємо, що монумент почали прибирати ввечері 28 грудня. Тоді ж з’явилися перші кадри цього історичного моменту.

В Одесі прибрали монумент Катерині ІІ / фото "Одеса. Офіційно"

Що відомо про скандальний пам'ятник Катерині ІІ

30 листопада на сесії міської ради депутати підтримали рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". Тоді ж вирішили, що демонтують і пам'ятник Суворову.

Огорожу навколо монумента встановили на початку листопада. На ній було написано, що ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".

Але тільки вчора, 28 грудня, в Одесі почали розбирати цю дерев'яну огорожу навколо пам'ятника Катерині II.