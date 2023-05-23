Інцидент стався у селі Успенському, що розташоване в однойменному районі. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Росії, передає 24 Канал.

До теми У Дніпрі демонтували радянські пам'ятники Юхимові Пушкіну та Олександру Матросову

Що на Кубані зробили з Леніном

Невідомі прийшли вночі до статуї Володимира Леніна та перетворивли її на клоуна. Це все сталося 21 травня біля місцевого Будинку культури.

Соцмережі вже облетіла фотографія з місця подій. На кадрах можна бачити, що на голову Леніна одягнута перука з червоним волоссям. Його обличчя пофарбоване у білий та червоний кольори. А в руках пам'ятник тримає табличку з написом “вбивця російського народу”.



Ленін-клоун / Фото з соцмереж

Як радянський символ виглядає зараз

Комунальники швидко відновили пам'ятник. Вони відтерли фарбу, зняли перуку та прибрали табличку. Тому Ленін у клоунському вигляді простояв недовго.

Російській правоохоронці наразі шукають усіх причетних. Місцева поліція назвала цих людей "зловмисниками".

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