Таким образом, мужчина выразил свое недовольство к преступлениям, которые совершают россияне в Украине. оккупанты довольно бурно отреагировали на такой поступок и пригрозили Казахстану войной.

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Казах устроил акцию протеста у памятника Жукову

Житель казахстанского города Орал в шапке с трезубцем принес унитаз к памятнику советского генерала Георгию Жукову. Эту акцию протеста он устроил на сакральный для россиян "День Победы"



Казах принес унитаз к памятнику Жукову / Фото телеграмм-канала БАСЕ

Обратите внимание! Унитаз давно стал символом мародерства и совершения военных преступлений со стороны россиян. Именно этот санитарно-технический прибор вывозили российские солдаты, убегая от наступательных действий ВСУ в Киевской области в марте-апреле 2022 года.

Человек своим поступком осудил преступления, которые совершал Советский Союз и продолжает совершать диктаторский режим Путина. Эти фото мгновенно разлетелись по телеграммам-каналам и вызвали как восхищение поступком мужчины, так и его осуждение.



Унитаз возле памятника Жукову в Орале / Фото телеграмм-канала БАСЕ

Конечно, россияне не смогли обойти эту новость, более того, они довольно агрессивно отреагировали на поступок казаха. В комментариях под фото оккупанты призвали жестоко казнить активиста из Орала и всех, кто выступает против войны в Украине.

Кроме того, российские пользователи предложили напасть на город и создать там "народную республику". Россияне также не скрывают своей нетерпимости по расовому и национальному признаку и пытались каждый раз обидеть этим казахам.

Россия могла бы захватить Казахстан, если бы выиграла войну в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Путин бы не остановился на захвате и оккупации Украины. По его словам, российский диктатор пошел бы войной и на другие постсоветские государства, а следующей после нашей страны у него был Казахстан.

К тому же, секретарь СНБО не представляет, что побудило лидеров иностранных государств посетить парад в Москве. В ведомстве будут наблюдать, как будут развиваться события дальше.

Президент Казахстана Токаев все же посетил Москву на 9 мая