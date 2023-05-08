Путин пытается создать "живой щит" из президентов, ожидая больших неприятностей именно на 9 мая. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Тарас Загородний.

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Политолог упомянул о соревновании украинских дронов в полете на Красную площадь, за которое даже предусмотрено денежное вознаграждение.

Путину страшно, понимая, если беспилотник прилетит на Красную площадь, то он сможет приземлиться в то место, на ту голову, о которой мечтают все украинцы, и этим живым щитом он хочет себя обезопасить,

– заметил аналитик.

Загородний считает, что в обмен на приезд лидеров стран Россия пообещала им большие деньги или другие дивиденды.

Кыргызстан и Армения достаточно зависимы от России, а поездка лидера Казахстана была согласована предварительно с Китаем, предположил политолог. И для того, чтобы не позориться совсем, скрываясь от дронов в бункере, Путин банально хочет обезопасить свою жизнь, используя других.

Провокации на 9 мая

Сообщается, что существует опасение возможности жертв среди гражданского населения во время упомянутых инцидентов на Красной площади. Однако Загородний убежден, что о жертвах не говорится. Достаточно будет только обычной высадки, как в 1988 году это сделал немецкий пилот Матиас Руст, посадив свой самолет на Красной площади. Тогда это произвело огромное впечатление на СССР.

Прилетит, сядет на Красной площади, например беспилотник с надписью на крыльях "Слава Украине! Героям слава". Это тоже будет колебать Россию,

– заметил аналитик.

Или возможно повреждение символов России – курантов или красных звезд на курантах, это тоже будет иметь определенный эффект на тамошнее руководство.

Кроме того, легитимными целями могут стать и участвующие в параде военные.

Однако мы должны понимать, что сами россияне могут осуществить такие провокации, чтобы указать на Украину. Кого-нибудь убить, что-нибудь сделать, но мир достаточно открыт для того, чтобы понять, откуда летело, как летело и кто запустил,

– подчеркнул политолог.

Он серьезно рассматривает возможность того, что россияне сами могут совершить много провокаций на 9 мая. Более того, даже могут внутри России создать диверсионные группы, которые будут работать под украинскими флагами, однако Украина к этому никакого отношения не будет.

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