Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это будет еще одно поражение Кремля.

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Путин не выйдет из бункера на парад

Жданов убежден, что видеообращения от Путина к 9 мая не будет. Диктатор отправит на парад в Москве своего двойника, чтобы он провозгласил речь.

Есть информация, что не будет видеообращения. Двойник будет провозглашать речь, которую ему напишут в Кремле. Я так понимаю, что Путин сам отредактирует эту речь, а двойник ее провозгласит,

– считает он.

Военный эксперт добавил, что это будет еще одно поражение Кремлю. Иностранные журналисты и эксперты уже не раз проводили расследование о том, что на различных визитах Путина на самом деле присутствовали его двойники.

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